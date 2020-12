Parco nazionale delle Cinque Terre verso la conferma della registrazione Emas

Cinque Terre - Val di Vara - Si sono concluse con esito positivo le visite di verifica da parte della società di certificazione DNV, avvenute nei giorni scorsi al Parco finalizzate al rinnovo della certificazione ambientale ISO 14001:2015e al mantenimento della registrazione EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) dell’Ente, che si propone l'obiettivo di favorire, su base volontaria, una razionalizzazione delle capacità gestionali delle organizzazioni dal punto di vista ambientale.



I soggetti che decidono di avviare questo percorso si impegnano a garantire un miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e un’attività` di informazione e comunicazione continua, andando anche oltre rispetto a quanto previsto dalle leggi attualmente vigenti.

La registrazione EMAS, ottenuta dal Parco nel 2019 ai sensi del regolamento UE, è il massimo riconoscimento ambientale, a livello europeo, che possa essere attribuito ad un Ente ed ha come obiettivo principale quello di migliorarne le prestazioni ambientali e a promuovere la partecipazione dei dipendenti, dei collaboratori, dei fornitori di servizi sul territorio e di tutte le parti interessate ai processi.



Il Parco Nazionale delle Cinque Terre ha definito in particolare come campo di applicazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale la pianificazione e tutela del territorio e dei Servizi Ecosistemici associati a diversi ambiti: sostegno all'agricoltura e al patrimonio rurale; protezione e valorizzazione degli ambienti marini; qualità e innovazione nei servizi turistici e sensibilizzazione al turismo responsabile; supporto alla comunità` locale ed educazione al rispetto del patrimonio ambientale; promozione della mobilità sostenibile, oltre il coordinamento delle attività scientifiche, di educazione ambientale e gestione degli immobili.



Durante gli audit sono stati controllati il rispetto dei requisiti ambientali degli aspetti diretti e indiretti associati alle attività dell’ente, al rapporto con i fornitori di beni e servizi e gli aggiornamenti della propria documentazione di sistema, come richiesto dalla normativa specifica.



"Per il nostro Ente la conferma della registrazione EMAS non rappresenta solo il raggiungimento di un traguardo che certifica la bontà dell’azione amministrativa - Dichiarail Direttore del Parco, Patrizio Scarpellini - ma il proseguimento di un processo virtuoso per migliorare costantemente sia la tutela del nostro capitale naturale, con un progressivo incremento dell’efficacia e dell’efficienza delle azioni a tutela della biodiversità e degli habitat del parco, sia i modelli di sviluppo sostenibile per incrementare il benessere delle comunità locali".