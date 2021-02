Parco, i servizi di accoglienza turistica restano all'Ati 5 Terre

Cinque Terre - Val di Vara - I servizi di accoglienza turistica del Parco nazionale delle Cinque Terre verranno gestiti per almeno un altro anno dal consorzio Ambiente turismo e impresa 5 terre. Il raggruppamento di imprese si è infatti aggiudicato la gara ponte, prorogabile di altri sei mesi, emessa dall'ente in attesa che si concluda l'emergenza sanitaria in atto. L'importo contrattuale è di 1 milione e 75mila euro, oneri della sicurezza e Iva inclusi. L'Ati 5 Terre ha avuto la meglio sull'altro concorrente presentando un ribasso del 3,11 per cento, per una somma pari a 852.495,6 euro.

Avvenute la determina da parte del direttore e la pubblicazione in albo pretorio, entro 35 giorni si andrà alla firma del contratto.



I vincitori del bando sono chiamati a gestire: i centri di accoglienza, il deposito, la distribuzione e la vendita delle Carte multiservizi, biglietti Trenitalia e quelli del Tpl. Tra i compiti da assolvere anche la distribuzione e divulgazione del materiale informativo e promozionale, la gestione del Centro di educazione ambientale, le visite guidate sul territorio, oltre alla pulizia dei bagni e delle stazioni ferroviarie, il monitoraggio e la manutenzione del decoro del sentiero Azzurro.