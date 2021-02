Parco Cinque Terre, sindacati preoccupati per il bando sulle accoglienze

Cinque Terre - Val di Vara - Dopo alcuni anni di pace sulle Cinque Terre si abbatte nuovamente il ciclone dei timori sul futuro dei lavoratori delle cooperative che gestiscono l'accoglienza e i servizi collaterali per conto del Parco nazionale. Si tratta di un centinaio di persone, tutte del territorio, che oggi operano per conto di tre cooperative che fanno capo al consorzio "Ati 5 Terre" che da anni si occupa di queste mansioni. L'affidamento dei servizi, però, era ormai scaduto e il Parco ha lanciato una nuova gara.

"Ci aspettavamo l'indizione di una gara europea, ma con tutto quello che è accaduto a causa del Covid-19 l'ente ha deciso di emettere un bando per una gara ponte di un anno prorogabile di altri 6 mesi", spiegano Luca Comiti e Mirko Talamone, segretari provinciali di Filcams Cgil e Fisascat Cisl.



I sindacalisti valutano positivamente che sia stato deciso di fare una gara unica, senza spacchettare i servizi di pulizia, guardiania, informazione e accoglienza, e che sia stata inserita una clausola sociale a garanzia dei lavoratori.

Quello che invece non trovano giusto è che non ci sia stato un coinvolgimento preventivo delle parti sociali e che non sia previsto l'obbligo di applicazione del contratto collettivo nazionale del turismo, che è invece quello utilizzato oggi per tutti i dipendenti delle cooperative che operano per conto del Parco. "Abbiamo spedito poco fa la comunicazione al Parco e ai sindaci dei Comuni del Parco affinché si possano trovare soluzioni che migliorino questi aspetti: con l'applicazione del bando sappiamo già che ci sarà una parte di lavoratori che vedrà applicare il contratto multiservizi. Se gli interlocutori saranno le cooperative presenti oggi - afferma Comiti - qualche margine di trattativa ci può essere, ma se arriva qualcuno da fuori? Il rischio è evidente. Sino a quando si è in regime di territorialità ci sono rapporti che possono consentire di lavorare per mantenere più elevata la qualità del lavoro, quindi del servizio e quindi anche del turismo alle Cinque Terre, che altrimenti si può trasformare in un boomerang. Il nostro intento è quello di capire come muoverci da qua all'aggiudicazione, anche in vista della gara che sarà indetta tra un anno".



L'altro punto critico rilevato dai Filcams e Fisascat è quello delle risorse messe a disposizione dal Parco per la fornitura dei servizi. "Le somme a disposizione - sottolinea Talamone - sono enormemente inferiori rispetto a prima. Per l'accoglienza e la vendita delle carte si parte da una base di 394mila euro, che equivale alla vendita di circa 220mila carte. Solo lo scorso anno, quando il Covid-19 ha dimezzato la stagione e ridotto la quantità di turisti, ne sono state vendute 300mila... si poteva certamente partire da una base economica più elevata. Questo ci preoccupa perché temiamo che chi subentrerà farà un taglio delle ore, avendo a disposizione meno denaro ma dovendo mantenere il numero dei dipendenti. Abbiamo già ottenuto riscontri positivi sulla nostra posizione da parte dei lavoratori e abbiamo l'appoggio dei sindaci della Spezia, di Riomaggiore e di Vernazza che temono di avere presto un problema occupazionale sul territorio".



Comiti e Talamone vorrebbero che anche il punteggio fosse calcolato in maniera differente, attribuendo al progetto l'80 per cento del totale (invece del 70) e al ribasso solamente il 20 (invece del 30). "Inoltre sappiamo che sino al 31 marzo potrà essere utilizzata la cassa integrazione, poi non si sa cosa succederà. Non è nemmeno chiaro se ci saranno ammortizzatori sociali ai quali ricorrere in caso di necessità".