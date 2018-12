Parco Cinque Terre, per le guide è tempo di aggiornamento

Cinque Terre - Val di Vara - Si terrà il giorno 19 dicembre 2018 l'annuale incontro di aggiornamento per le guide turistiche e ambientali iscritte nell'elenco delle "Guide del Parco" predisposto nel marzo 2017 al termine del primo corso di formazione. La composizione delle liste sarà volontaria fino al completamento delle 45 disponibilità e l'elenco sarà cronologico. Per coloro che risulteranno iscritti a partire dalla posizione n° 46 verrà fissato un secondo incontro di aggiornamento il giorno 14 marzo 2019 che si svolgerà con identiche modalità del primo.



Gli incontri saranno pomeridiani, della durata di 4 ore ciascuno, si terranno dalla 14.00 alle 18.00 presso la sede dell'Ente Parco delle Cinque Terre in Via Discovolo a Manarola.



Il programma prevede, dopo i saluti istituzionali con i rappresentanti dell' Ente Parco Cinque Terre, un incontro di due ore con i tecnici del parco che illustreranno i progetti e con tecnici del parco e dei comuni, sulle modalità modalità con cui affrontare gli stati di Allerta.



Saranno comunicate in seguito le modalità per l'ampliamento delle liste e la formazione che si terrà in una sola sessione nei mesi di gennaio o febbraio.



Per informazioni scrivere a: comunicazione@parconazionale5terre.it