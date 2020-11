Parco Cinque Terre, nuovo corso per integrare l’albo manutentori dei sentieri

Cinque Terre - Val di Vara - Il Parco delle Cinque Terre, al fine di garantire la percorribilità e la cura quotidiana dell'intera rete sentieristica, ha dato vita ad un Albo di Manutentori qualificati e opportunamente formati. Visti gli ottimi risultati raggiunti ad oggi attraverso l’impiego dei primi otto manutentori a partire da agosto e dovendo potenziare gli interventi sulla rete sentieristica in vista della prossima stagione, l’Ente ha avviato le procedure per integrare l'Albo con nuovi candidati che dovranno partecipazione ad un corso di formazione teorico pratico di 40 ore. Alla formazione - a cura di ISFORCOOP, ente accreditato per la Regione Liguria al Sistema IVC (sistema di validazione e certificazione delle competenze) - che prenderà il via entro fine novembre, potranno accedere i candidati che hanno già presentato idonea domanda all’Ente Parco, mediante apposita modulistica, nel corso del 2020.



Alla conclusione del corso saranno selezionati i nuovi manutentori da impiegare nel programma di interventi dedicati alla rete sentieristica in ausilio alle squadre di professionisti già operative sul territorio. "Prosegue l'attività del Parco nella manutenzione e valorizzazione del patrimonio sentieristico, soprattutto in una fase così delicata in cui è necessario programmare al meglio gli interventi utiliper essere pronti al momento in cui si potrà tornare a godere della bellezza della natura e del paesaggio delle Cinque Terre" dichiara la Presidente Donatella Bianchi. "Dopo l'apprezzamento del territorio abbiamo deciso di investire ulteriormente in questo secondo appuntamento formativo perché crediamo sia importante reagire alla crisi legata all’emergenza sanitaria anche attraverso la creazione di nuove professionalità green, nella consapevolezza che i sentieri sono (e saranno sempre di più in futuro) un elemento fondamentale per un turismo di qualità, attento al benessere e alla natura" - ha concluso la numero uno di Via Discovolo.