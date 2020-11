Parco Cinque Terre, info Point e servizi igienici: variazione orari dall’11 novembre

liguria in fascia arancione

Cinque Terre - Val di Vara - La Giunta esecutiva del Parco ha stabilito che, a far data dall'entrata in vigore della fascia arancione (livello di rischio medio-alto) per la Regione Liguria e al fine di tutelare la salute di operatori e utenti continuando a garantire un servizio utile alla collettività, gli Info Point e i servizi igienici presso le stazioni ferroviare delle Cinque Terre, osserveranno i seguenti orari:



Tutti i giorni festivi e prefestivi compresi



Info Point La Spezia

8.30-12.30



Info Point e Servizi igienici Riomaggiore e di Manarola

9 - 13



Info Point e Servizi igienici Corniglia

8.30 - 12.30



Info Point e Servizi igienici Vernazza

8 - 12



Info Point e Servizi igienici Monterosso al Mare

9 - 13



Info Point Levanto

9 - 13