Parco Cinque Terre, Scarpellini confermato direttore

Cinque Terre - Val di Vara - Patrizio Scarpellini è stato nominato direttore dell’Ente Parco Nazionale delle 5 Terre con il decreto numero 64 del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare Sergio Costa, sottoscritto lo scorso 10 marzo. Già direttore pro tempore dal luglio 2012 al 2014 e poi Direttore dal 2014 al 2019, l’Ingegner Scarpellini torna a coprire il ruolo dirigenziale al vertice dell’Ente, scelto tra i nominativi inseriti nella terna proposta dal Consiglio del Parco Nazionale.



Nato a Pisa 60 anni fa, ingegnere idraulico laureato presso l'Ateneo toscano, attuale presidente della Consulta dei Direttori dei Parchi nazionali, è stato direttore del Parco di Montemarcello Magra e in passato ha prestato servizio presso il Consorzio di bonifica ed irrigazione del Canale Lunense e del Consorzio di bonifica del Padule di Fucecchio.



"La Presidente Bianchi e il consiglio Direttivo - si legge nella nota diffusa dal Parco - ringraziano il dottor Marco Casarino per il determinante supporto offerto all’Ente garantendo la massima operatività nel ruolo di Direttore Facente Funzioni, dimostrando gradi qualità professionali e umane nella gestione di un periodo complesso come quello che determinato dall’emergenza Covid-19".



"Con la nomina del direttore Scarpellini da parte del ministro Costa - dichiara il presidente del Parco Donatella Bianchi - si completano gli organi direttivi. Si apre una nuova fase, in un momento non facile. Abbiamo davanti un orizzonte utile per fare del parco un laboratorio internazionale di esperienze e progetti di eccellenza ambientale, fruizione economica sociale e sostenibilità "