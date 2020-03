Parco, Carabinieri sotto organico. E caserma da sistemare

Cinque Terre - Val di Vara - Organico insufficiente e tanti interventi da mettere in cantiere sugli immobili. Questo quanto emerge in merito al Reparto Carabinieri Parco nazionale delle Cinque Terre in una delibera recentemente approvata dall'ente di tutela ambientale presieduto da Donatella Bianchi. L'attuale pianta organica del Reparto prevede 18 unità di personale, due terzi assegnate al Reparto stesso, che ha sede a Monterosso, il resto alla Stazione, che si trova alla Spezia. Ma la realtà delle cose è diversa, visto che si rileva la mancanza di nove unità, la metà. Attualmente il Reparto Parco nazionale può contare su tenente colonnello con funzione di comandante, maresciallo ordinario, appuntato scelto e due carabinieri. Quattro gli effettivi della Stazione Parco: maresciallo con funzione di comandante, appuntato scelto, carabiniere scelto e carabiniere.



La sede del Reparto, al 34 di Via Fegina bis a Monterosso, è un immobile delle Ferrovie concesso in locazione a titolo oneroso al Comune di Monterosso, che lo loca a sua volta all'Arma. L'edificio necessita, come si legge in delibera, della manutenzione dell'impianto elettrico, dei condizionatori, degli estintori, del sistema di videosorveglianza, nonché dell'installazione di illuminazione di emergenza, della regolazione degli infissi, della posa in opera di passerella e pedana per garantire l'accesso ai disabili. E ancora, sono necessari – interventi di cui deve occuparsi la proprietà – la realizzazione della pensilina sopra la porta di ingresso e l'eliminazione di un traliccio pericolante. La sede della Stazione, come detto, è alla Spezia, in Via delle Cinque Terre 801, ma ci sono trattative in corso tra Parco e Comune di Riomaggiore per l'utilizzo a questi fini di un immobile di proprietà comunale, in modo da lasciarsi alle spalle la locazione a titolo oneroso attualmente in essere (si tratta di un edificio di proprietà privata). Anche qua c'è una serie di interventi da fare: risanamento delle infiltrazioni d'acqua, rifacimento intonaci, manutenzione condizionatore, estintori, videosorveglianza, e ancora spostamento della cucina dall'alloggio collettivo e impermeabilizzazione della copertura del terrazzo.