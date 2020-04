Parcheggio multipiano Loreto, c'è l'ok alla variante per il torrente

Cinque Terre - Val di Vara - La Regione Liguria ha approvato la variante al Piano di Bacino riguardante il torrente Pastanelli-Morione che modifica le fasce di inondabilità dell’intera area della rotonda di Loreto e dell’alveo del corso d'acqua, fino alla “celebre” briglia selettiva. E’ stato quindi certificato dagli Uffici regionali che i lavori di mitigazione del rischio idraulico compiuti dal Comune di Monterosso al Mare, nel corso del 2019 sono stati eseguiti a regola d’arte e perfettamente collaudati, tant'è che grazie alle nuove opere eseguite si è potuto ripristinare il regime che potrà consentire al concessionario di presentare il progetto definitivo per la ripresa dei lavori del parcheggio multi-piano di Loreto.



A partire dal prossimo 15 aprile infatti, giorno dell’entrata in vigore della nuova disciplina, il concessionario potrà presentare al Comune il progetto definitivo del parcheggio che dovrà essere approvato in conferenza dei servizi. "Confidiamo, pertanto - spiega il sindaco Emanuele Moggia - che sarà pienamente rispettata la scadenza del 30 giugno prossimo per l’approvazione del progetto e che i lavori potranno pertanto riprendere subito dopo. Il lavoro non è dunque finito qui, anche se è stato compiuto il passo più importante. Desidero ringraziare gli Uffici della Regione Liguria – Settore Assetto del Territorio che, nonostante il difficile momento che stiamo attraversando, hanno garantito la conclusione del lavoro iniziato nell’ottobre scorso. Il ringraziamento va allargato sempre alla stessa Regione Liguria per avere concesso il finanziamento per realizzare le opere di mitigazione idraulica, alla Impresa esecutrice, al progettista e Direttore dei Lavori oltre al nostro Ufficio Tecnico nella persona dell’Architetto Massimiliano Martina che da anni, sopperendo a passati errori che hanno richiesto la profusione di molto lavoro ed impegno, ha seguito con costanza e tenacia, superando difficili ostacoli, l’intera procedura, sino al traguardo di oggi".