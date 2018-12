Ottanta soci Cai all'escursione al presepe di Manarola

Cinque Terre - Val di Vara - Per l'inaugurazione del Presepe di Mario Andreoli a Manarola l'8 dicembre, come da molti anni accade , il CAI della Spezia ha organizzato un'escursione con partenza dalla periferia della città ed arrivo al Presepe per realizzare una spettacolare fiaccolata , anteprima dell'accensione delle figure e dello spettacolo pirotecnico.



Un'ottantina di soci , con partecipazione di altre sezioni CAI liguri ed emiliane , numerosi ragazzi dell'Alpinismo Giovanile ed un gruppetto di soci della Commissione cicloturismo e mountain bike , hanno formato un serpentone multicolore che , scendendo dal crinale dell'Alta Via , hanno custodito gelosamente la tessera di Socio Onorario destinata a Mario Andreoli (ideatore e realizzatore , da 57 anni , dell'omonimo Presepe) che è stata consegnata , con una breve toccante cerimonia , dalla Presidente Laila Ciardelli con le seguenti motivazioni ......"per l'amore , la promozione del territorio e la creatività al pari di chi ha costruito scale , muretti e piani terrazzati dove c'erano solo montagne"......Da ricordare che Andreoli , nel Natale 2017 , aveva tenuto una lezione sulla creatività dedicata ai nostri ragazzi dell'Alpinismo Giovanile.



La serata si è conclusa , come da tradizione , nella cantina di Mario con un abbraccio ideale da parte della Sezione CAI della Spezia.



Un'ultima informazione : Giovedì 20 dicembre ore 21 presso la Mediateca Regionale "Sergio Fregoso" ci sarà il tradizionale scambio degli Auguri tra i soci e quanti vorranno partecipare avvicinandosi al mondo CAI che , con tutte le sfaccettature che lo caratterizzano , sicuramente saprà dare loro una motivazione.