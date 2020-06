Operaio morto a Monterosso, Fillea Cgil: "Troppi misteri, si faccia chiarezza"

Cinque Terre - Val di Vara - Per la Fillea Cgil ci sono "troppi misteri" sulla morte dell'operaio rumeno 48enne trovato senza vita ieri a Monterosso.

"Come Fillea Cgil ci stringiamo attorno alla famiglia; è necessario fare completa luce - continua Gianni Carassale per Fillea Cgil -. Il lavoratore non era iscritto alla Cassa Edile spezzina e dalle nostre verifiche non risulta neanche in altre casse edili; quindi non risulta alle dipendenze di nessuna ditta edile. Risultano però due cantieri attivi a Monterosso, nelle immediate vicinanze di dove è stato trovato il corpo; non si capisce il motivo della sua presenza sul luogo in un giorno di festa, ma sembra che fosse andato a recuperare una scala e attrezzi di lavoro per un cantiere. A cosa serviva la scala? Come si può dire che non si tratta di un incidente sul lavoro? Si è recato sul luogo di sua iniziativa o qualcuno lo ha inviato li? Era una delle 'finte' partita iva? Di cosa viveva questo lavoratore? Non sono stati chiamati sul luogo gli ispettori dell’asl della sicurezza sul lavoro (PSLA) e la dinamica dell’incidente dovrà essere accertata. Ci appelliamo alle autorità competenti affinché tutti questi interrogativi abbiano una risposta ed in tempi celeri".