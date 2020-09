Oltre 1.100 libri donati alle scuole del territorio grazie all’iniziativa solidale

Cinque Terre - Val di Vara - Oltre 1.100 libri destinati alle scuole del territorio, consegnati oggi, venerdì 18 settembre, a Brugnato 5Terre Outlet Village, alla presenza del Sindaco del Comune di Brugnato, Corrado Fabiani e del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Val di Vara ISA 22, Nicola Iannalfo. Questo il risultato dell’iniziativa “Aiutaci a crescere, Regalaci un libro!” promossa, a livello nazionale, dalle 224 librerie Giunti al Punto, che ha coinvolto per tutto il mese di agosto anche il punto vendita presente all’interno dell’Outlet Village. L’iniziativa solidale nata nell’agosto nel 2010, quando furono raccolti 35.000 libri per le biblioteche de L’Aquila, distrutte dal sisma che quell’anno colpì l’Abruzzo, in dieci anni ha raccolto oltre 2 milioni e mezzo di volumi, donati alle scuole dell’infanzia ed elementari ed ai reparti pediatrici di tutta Italia. Un risultato di enorme importanza per un progetto ideato con l’obiettivo di offrire un servizio ricreativo ed educativo di grande valore, e finalizzato alla creazione ed al supporto di biblioteche scolastiche.



Brugnato 5Terre Outlet Village ha sostenuto con entusiasmo la raccolta effettuata presso la libreria Giunti al Punto, offrendo anche il suo contributo in termini di donazioni, che si sono aggiunte a quelle effettuate da clienti e visitatori nel corso dello scorso mese, che sono state davvero numerose. “Aiutaci a crescere, Regalaci un libro!” ha completato un percorso che ha visto la libreria Giunti al Punto consegnare alla Protezione Civile circa 350 libri raccolti nei mesi di giugno e luglio, donati alle famiglie in difficoltà del territorio. Grazie all’iniziativa ideata dalle librerie Giunti al Punto e conclusasi con successo, Brugnato 5Terre Outlet Village conferma il suo ruolo attivo sul territorio, grazie al quale realizza, promuove e sostiene progetti solidali in grado di offrire sostegno immediato ed efficace alle esigenze espresse dalla comunità.