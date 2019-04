Offensiva contro i rifiuti plastici in mare, fruttuosa tappa a Manarola

Cinque Terre - Val di Vara - Si è tenuto oggi presso la sede del Parco Nazionale delle 5 Terre il primo seminario informativo del percorso di trasferimento del protocollo di monitoraggio, realizzato dai partner del Progetto Interreg Medsealitter. I direttori delle 5 Aree Marine Protette presenti all'iniziativa si faranno portatori nei loro territori e nei confronti delle AMP di tutta Italia del metodo affinato dal Progetto Medsealitter, contribuendo non solo alla sua diffusione e adozione ma anche al miglioramento della sua applicabilità.



"Oltre 260 specie, tra cui invertebrati, tartarughe, pesci e mammiferi marini, – dice Patrizio Scarpellini, direttore del Parco Nazionale delle Cinque Terre – sono direttamente o indirettamente colpiti dal fenomeno; alcuni rimangono impigliati, altri ancora li ingeriscono, con conseguente disfunzione del movimento e dell'efficienza riproduttiva, lacerazioni, ulcere e morte. Infatti – prosegue Scarpellini – il problema dei rifiuti marini e in particolare la frazione plastica, è un fenomeno che ha effetti devastanti non solo sulla biodiversità, ma anche sulla qualità delle acque e degli interi sistemi territoriali."



Tutti i presenti hanno sottolineato come diverse attività di monitoraggio e mitigazione del marine litter - cioè i rifiuti plastici - siano in atto da anni ma di come il problema non si sia mai affrontato a livello di gestione sistema e in modo coordinato. La collaborazione tra enti di ricerca, società civile e aree marine protette - cifra drl progetto - è stato quindi salutato con favore dai presenti, che hanno anche apprezzato l'obiettivo di mettere in rete le Amp tra di loro su questo tema.

Presenti all'incontro anche la Guardia Costiera/capitaneria di porto e l'ARPA LIGURIA, che hanno sottolineato l'opportunità del protocollo redatto dal progetto Medsealitter per il loro lavoro di monitoraggio e comprensione del fenomeno del marine litter.

Il percorso di formazione e informazione sui protocolli del progetto Medsealitter continuerà la prossima settimana , il 12 aprile a Cagnano Varano (fg) con un seminario ospitato dal Parco Nazionale del Gargano , per proseguire con altri 3 appuntamenti presso l'Amp di punta campanella(3 maggio), a Villasimius (10 maggio) e a Palermo (17 maggio).

Chiuderà il percorso di coinvolgimento degli stakeholder un evento in occasione degli stari generali della blue economy organizzati dal Progetto Medsealitter l'11 e 12 giugno a a Roma.