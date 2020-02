Obbligo di dimora per i cittadini levantesi che si sono recati a Codogno

Cinque Terre - Val di Vara - Il Comune di Levanto ha disposto un'ordinanza per i partecipanti alla trasferta di Codogno e i loro nuclei familiari: hanno l'obbligo di dimora fino al 1° marzo. L'ordinanza è stata emessa, in via provvisoria e precauzionale, dal sindaco Ilario Agata, nel pomeriggio di domenica 23 febbraio. Il Comune ha attivato il Centro operativo comunale (tel. 0187.802244) con funzione sanitaria. E' quanto disposto dall'ordinanza del sindaco Agata.

Nel testo dell'ordinanza viene specificato che: "Con effetto immediato ed almeno fino a tutto il 01/03/2020, in via provvisoria e precauzionale l’obbligo di dimora domiciliare a tutti i componenti del “gruppo storico Borgo e Valle” che in data 16/02/2020 hanno partecipato alla manifestazione nella citta di Codogno, meglio identificati in separato elenco con l’indicazione degli indirizzi e numeri telefonici che diventa parte essenziale e sostanziale del presente provvedimento di estendere il presente provvedimento ai più stretti famigliari che vivono nello stesso nucleo dei componenti il gruppo".