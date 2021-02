Nuovo ponte di Ceparana, pubblicato il bando

Cinque Terre - Val di Vara - È stato pubblicato questa mattina, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, il bando di gara per la progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di collegamento tra il raccordo autostradale e la sponda destra del fiume Magra. Si tratta del primo atto concreto verso la costruzione del cosiddetto “nuovo ponte di Ceparana” cui farà seguito l’affidamento del progetto esecutivo, incluso l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dell'opera, per poi giungere all'ultima fase, quella della vera e propria esecuzione dei lavori. Successivamente, in tempi brevi, la pratica procederà con lo svolgimento dell’iter di gara (cioè l’assegnazione) fino alla stesura del contratto, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: conteranno in ogni caso sia la qualità progettuale ed esecutiva che il prezzo, rispettivamente per 85/100 la qualità, per 15/100 il prezzo.



Il territorio interessato da questa nuova infrastruttura rientra nei Comuni di Bolano, Vezzano Ligure, Santo Stefano di Magra. La Provincia della Spezia ha fissato il termine per il ricevimento delle offerte al 7 aprile 2021 e l'importo complessivo delle attività (progettazione esecutiva ed esecuzione lavori) posto a base di gara è pari a 10.725.907,68 euro (oltre Iva ed oneri previdenziali). Nello specifico, secondo il quadro economico previsto per l’opera, il corrispettivo stimato della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (esclusi oneri previdenziali 4% e Iva) è pari a 160.000 euro, per l’esecuzione dei lavori è invece stato stimato un importo complessivo pari a 10.565.907,68 euro (compreso di realizzazione ponte sul fiume Magra, rampe di accesso ed oneri per la sicurezza), mentre complessivamente per l’intero programma è previsto un investimento di oltre 15 milioni di euro. “Con questo passaggio fondamentale entriamo nella fase operativa per la realizzazione del nuovo ponte di Ceparana. Si tratta di una delle principali opere infrastrutturali che la Provincia ha nel proprio programma, un intervento radicale in grado di risolvere molte delle problematiche viarie oggi presenti nell’intera zona. Avevamo garantito che a febbraio sarebbe uscita la gara e questo è stato fatto, anche a fronte delle tante difficoltà economiche in cui l’Ente versa e che comunque stiamo risanando. Investire in infrastrutture come queste, così come abbiamo fatto sulle scuole o sulla rete idrica ed il sistema di depurazione fognaria vuol dire dare risposte certe a quelle istanze che ogni giorno ci arrivano dai sindaci o dai cittadini - spiega il Presidente Pierluigi Peracchini - dobbiamo ringraziare Regione Liguria per aver sottoscritto con noi una convenzione che ci ha garantito l'anticipazione di 3.000.000 euro, destinati al primo finanziamento dell’opera. Questo ci ha dato la possibilità di attivare, quanto prima, l’intervento. Il collegamento tra il raccordo autostradale e la sponda destra del fiume Magra è fondamentale sia per la Val di Magra che per la bassa Val di Vara, sia per chi abita in queste zone che per le aziende ed i trasporti di merce. Stiamo portando avanti un lavorando quotidiano e costante per garantire la completa efficienza su oltre 550 chilometri di strade. Ci sono molti arretrati da colmare, ma questa deve essere una priorità. Dobbiamo arrivare alla realizzazione di tutte quelle infrastrutture che da troppo tempo sono attese dalle nostre comunità. Lo faremo sulla base di piani reali e programmi certi, con i tempi che servono, impegnandoci a rispettarli".