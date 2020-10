Nuovo ingresso per il parcheggio di Manarola, lavori in partenza

in tempo per l’accensione del Presepe

Cinque Terre - Val di Vara - Lunedì 12 ottobre inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria del parcheggio di? Manarola. Con questo intervento verrà finalmente risolto il problema di viabilità che si creava in fase di accesso al parcheggio, sarà garantita una migliore illuminazione e una costante sorveglianza.? Il nuovo ingresso sarà posizionato prima della curva, in modo da consentire massima visibilità e non creare intralcio nei pressi della sbarra ztl. Verrà modificato anche il metodo di pagamento, il quale dovrà essere obbligatoriamente effettuato all’uscita, tramite cassa automatica, e sarà garantita la sorveglianza h24 da remoto.



La gestione del parcheggio è stata affidata ad Atc Mobilità e Parcheggi SPA, con apposita convenzione, già approvata in sede di consiglio comunale a febbraio 2020. La presente convenzione prevede anche la gestione dei parcometri situati ad Acquarino e alla Zorza. I lavori termineranno entro il 1° dicembre 2020. L’emergenza sanitaria ha purtroppo imposto uno slittamento delle attività e, successivamente, è stato deciso di posticipare i lavori al termine della stagione turistica, ma finiranno in tempo per l’accensione del Presepe di Manarola.