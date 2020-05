Nuovo Ponte di Ceparana, c'è l'ok della conferenza dei servizi

Cinque Terre - Val di Vara - La Conferenza dei Servizi della Provincia che ha dato parere favorevole all’adozione del progetto definitivo per il cosiddetto “ponte di Ceparana”. Si tratta di un’attività tecnica preliminare che, oltre all'ente di Via Vittorio Veneto per quanto attiene alle competenze in materia di Viabilità, Sismica ed Espropri, ha coinvolto Regione Liguria, i Comuni di Bolano, Santo Stefano Magra e Vezzano Ligure, l'Ente Parco Montemarcello Magra Vara, la Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e, infine, il Ministero Infrastrutture e Trasporti. Il progetto licenziato ieri riguarda la costruzione del nuovo ponte di collegamento tra il raccordo autostradale di Santo Stefano e la sponda destra del fiume Magra e realizza la prima fase dell’opera complessiva. Oggetto della seconda fase è, invece, la realizzazione dell’innesto vero e proprio tra nuovo ponte e raccordo autostradale. Già disponibile dal 2016 un finanziamento governativo dedicato di circa 15 milioni di euro (all'epoca lo stanziamento fu ad opera del ministro Del Rio) e, da parte di Regione Liguria, una consistente anticipazione di liquidità a favore della Provincia per l’avvio dei cantieri di competenza. "A seguito del parere favorevole della Conferenza dei Servizi su questo progetto elaborato da Salt, possiamo adesso procedere alla sua adozione definitiva e bandire le gare per i lavori".



Il rispetto della tempistica da parte dell’amministrazione provinciale è salutato con particolare soddisfazione da Peracchini: "Non possiamo sottovalutare come tutta questa attività di analisi e di verifica del progetto, che ha coinvolto molti enti pubblici, si sia conclusa nelle scadenze promesse nonostante le difficoltà dettate dalla gestione dell’emergenza Covid". Attualmente è in fase avanzata di realizzazione la progettazione della fase II dell’opera che consiste nella realizzazione dell’innesto definitivo del nuovo ponte con il raccordo autostradale e per la quale sono stanziati 400.000 euro. "È del tutto evidente quanto sia complesso e lungo tutto il procedimento necessario a realizzare questo tipo di opere e, proprio per questo motivo, ho giudicato incomprensibile e dannosa la scelta del Ministro alle Infrastrutture di negare una gestione commissariale sia per il nuovo ponte di Ceparana sia per la Ripa. Per la Provincia assicuro tutto l’impegno della mia amministrazione e degli uffici per ridurre al minimo indispensabile le tempistiche amministrative per la costruzione di questa opera", ha concluso Peracchini.