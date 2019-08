Nuove divise per la Protezione civile di Vernazza

Cinque Terre - Val di Vara - Si è svolta presso il Comune di Vernazza la cerimonia di consegna delle divise ai nuovi volontari del Gruppo comunale di Protezione civile. Alla cerimonia sono intervenuti l'Assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, il sindaco di Vernazza Francesco Villa, l’assessore alla protezione civile del comune Francesco D’Ambra e il coordinatore del gruppo comunale di Viviano Argilla.



La cerimonia ha voluto essere un momento in cui “premiare” il continuo lavoro che la squadra di Vernazza ha svolto in questi ultimi anni, grazie anche alla crescita del numero di volontari, soprattutto giovani, che hanno aderito al gruppo comunale. “Con questi kit di vestiario - ha ricordato l’assessore Giampedrone durante la consegna ai nuovi componenti - si completa la disponibilità per tutti i volontari e soprattutto vogliamo dimostrare, ancora una volta, tutto il nostro ringraziamento il lavoro fondamentale che questi ragazzi svolgono durante le attività di emergenza e post emergenza”.



L’assessore D' Ambra nel suo intervento, ha sottolineato che “anche le cose che sembrano "piccole", come la consegna di queste divise, rendono invece "grandi" i volontari, che con esse si sentono veramente partecipi a tutte le attività che il gruppo è destinato a svolgere”. “La divisa - ha proseguito il Sindaco Villa - è il simbolo tangibile dell'essere operativi e, soprattutto, riconoscibili dai cittadini, che hanno imparato a conoscerla ed apprezzarla, in particolar modo nei momenti di pericolo e difficoltà”.