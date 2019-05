Nuova copertura per l'impianto sportivo di Levanto

Cinque Terre - Val di Vara - Alla presenza del sindaco Ilario Agata, del suo vice Luca Del Bello, degli assessori Alice Giudice e Olivia Canzio, della presidente del Consiglio comunale, Federica Lavaggi e della consigliera Paola Ferrari, è stata inaugurata, venerdì 17 maggio, con una breve cerimonia e un brindisi beneaugurante, la copertura mobile installata sulla pista di atletica dell’impianto sportivo “Raso-Scaramuccia”, in località Moltedi, per consentire agli atleti della “Ginnastica Levanto 1907” di svolgere gli allenamenti anche in caso di condizioni meteorologiche avverse.

La tensostruttura (16 metri di lunghezza, 8,15 di larghezza e 3,20 di altezza) è stata collocata nel tratto della pista retrostante l’area in cui si posizionano i blocchi di partenza per le gare di velocità ed è frutto di un investimento di 22 mila euro effettuato direttamente dal Comune.

Di fronte ad una trentina di soci, atleti e sostenitori della “Ginnastica”, il presidente del sodalizio levantese, Mario Bonnet, ha evidenziato l’importanza per il paese rivierasco di un impianto all’avanguardia per la pratica di discipline all’aria aperta e sottolineato il ruolo “storico” della “Ginnastica”, che dal 1907 ha scandito le tappe più significative dello sport locale.



Elogiando i volontari e le associazioni che operano nel settore, sindaco e vicesindaco hanno posto l’accento sugli investimenti che l’amministrazione comunale effettua periodicamente sulle infrastrutture sportive, venendo incontro alle esigenze manifestate dai dirigenti e dai praticanti, nel costante impegno volto ad innalzare la qualità degli impianti esistenti e ad ampliare le discipline che si possono praticare in un paese che, nonostante abbia una popolazione che non raggiunge i seimila abitanti, può vantare un complesso di servizi e infrastrutture (non solo sportive, ma anche scolastiche, viarie, sanitarie e commerciali) che lo rendono un modello anche per città di dimensioni ben maggiori.