Novant'anni e un passato nelle carceri comuniste, il cardinale Simoni a Piana Battolla

Il porporato celebrerà una messa solenne in occasione del bicentenario della parrocchia.

Cinque Terre - Val di Vara - Il cardinale albanese Ernest Simoni, elevato alla porpora alcuni anni or sono da Papa Francesco dopo essere stato per molti anni incarcerato in patria all’epoca del regime comunista, sarà venerdì prossimo 24 maggio in diocesi, per celebrare a Piana Battolla la Messa solenne a ricordo dei duecento anni dalla fondazione della parrocchia. Il cardinale Simoni, che nonostante la bella età di quasi novantuno anni e le sofferenze subite nel periodo della prigionia è ancora molto attivo, era già stato lo scorso anno nella vicina parrocchia di Pian di Follo, in occasione della festa di Nostra Signora della Guardia.Veniamo al programma di queste celebrazioni. Giovedì alle 21, nella chiesa parrocchiale, recita del Rosario e Adorazione eucaristica. Venerdì, festa di Maria Ausiliatrice, alle 20.30, Messa solenne del cardinale Simoni, quindi processione per le vie del paese con l’antico venerato quadro della Madonna, che nel 1904 si salvò in forma miracolosa da un violento incendio nella chiesa parrocchiale. Saranno presenti le confraternite della diocesi. Al termine, momento conviviale per tutti.