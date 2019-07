Notte di Luna piena al Santuario della Madonna dell’Agostina

Cinque Terre - Val di Vara - L’associazione Mangia Trekking, in collaborazione con l’amministrazione di Riccò del Golfo, prosegue le attività di Alpinismo Lento, tra la sera e la notte. Si tratta di iniziative per andare a conoscere i paesi ed i loro luoghi caratteristici da un punto di vista particolare. L’ attività del prossimo 19 luglio, data la meta di arrivo e convivio, sarà un vero e proprio evento per le comunità locali. Con appuntamento alle 18.30 nel paese di Ponzò, l’iniziativa porterà infatti i partecipanti a Valdipino, Serenella ed in una posizione molto panoramica, al Santuario della Madonna dell’Agostina.



Sul piazzale del Santuario alle 20.30 la locale Confraternita di San Michele, organizza un ricco e gioioso pranzo serale di benvenuto per tutti. Al calar della notte, lungo le antiche vie, fino alla “Costa dà Sèra” avverrà il ritorno a Ponzò. L’attività, che si svolgerà in presenza di condimeteo favorevoli, è aperta e per tutti. Si raccomandano torce elettriche ben funzionanti, idoneo abbigliamento ed accessori. Il partecipante assicura la propria idoneità fisica e responsabilità. E’ gradita la prenotazione, che dovrà avvenire entro il 18 Luglio 2019 comunicando la presenza al 347 1507899 –

329 1583862.