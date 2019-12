Non solo Via dell'Amore, altri sentieri sono in pericolo

Cinque Terre - Val di Vara - I sentieri, la vera grande risorsa delle Cinque Terre e del nostro peculiare territorio, stanno a poco a poco collassando. A prescindere dalla famosa Via dell'Amore chiusa sine die, anche parte dei percorsi meno noti ma altrettanto affascinanti non stanno in buona salute. Un semplice sopralluogo nel sentiero 353 Fossola - Monesteroli, quello tra i più frequentati dai turisti ma anche dagli spezzini per la sua immediata vicinanza all'uscita della galleria di Biassa, è in pratica inutilizzabile per numerosi movimenti franosi che lo rendono pericoloso. "Nessun segnale di pericolo o di divieto di accesso ne sconsiglia l'ingresso ma alcuni passaggi per raggiungere la famosa scalinata di Monesteroli sono al limite della sicurezza", ci scrive un lettore.



Purtroppo le devastanti piogge autunnali, il passaggio degli ungulati e la scarsa manutenzione fa si che questa meraviglia vada poco a poco persa. "I costruttori di muretti a secco sono ormai scomparsi e i pochi non sono certo operativi per anzianità ma dovrebbero preservare la loro tecnica indiscussa a favore delle nuove generazioni per mantenere un patrimonio tanto unico quanto delicato" - scrive il nostro lettore. "La speranza è affidata al parco delle Cinque Terre affinchè intervenga con tempestività per evitare che piccole frane col tempo coinvolgano superfici maggiori ma soprattutto per istituire squadre di esperti al fine di intervenire e meglio ancora prevenire per salvare un patrimonio non solo locale ma dell'intera umanità".