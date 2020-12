Non si fermano le attività di Mangia trekking sui sentieri della Val di Vara e della Lunigiana

Cinque Terre - Val di Vara - Mentre le restrizioni dovute al coronavirus continuano a “farsi sentire”, l’associazione Mangia trekking, prosegue un assiduo lavoro per promuovere il territorio “crocevia dei sentieri tra la Lunigiana e la Val di Vara”. Si tratta di un impegno che l’associazione Mangia trekking, assolve in virtù di un progetto denominato “Cammini tra i Parchi del mare e della montagna” per la valorizzazione dei territori sentieristici storici e delle loro realtà del commercio e della ricezione turistica. Tale “piano di lavoro” viene sviluppato insieme e in collaborazione con gli Enti Parco e alcuni Comuni delle aree interessate.



In questi giorni una rappresentanza dell’associazione dell’Alpinismo Lento, sulla rotta di collegamento tra il Parco nazionale delle Cinque Terre e quello dell’Appennino Tosco-Emiliano, presso il Passo dei Casoni, in uno dei locali di riferimento, dove i proprietari sono anche sostenitori attivi del Mangia trekking, ha presentato alcuni pezzi artigianali di segnaletica dei sentieri. I quali, in zone molto panoramiche, andranno ad impreziosire e qualificare il territorio di Rocchetta di Vara. Questo lavoro fa parte anche di una adeguata valorizzazione delle terre confinanti dello zerasco e del mulazzese. Proseguono così, le attività turistico-sportive tese a promuovere e tener viva la cultura e le tradizioni locali.