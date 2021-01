Neve in Val di Vara, uomini e mezzi per sgomberare le strade

Cinque Terre - Val di Vara - In molti aspettavano la neve in riva al mare ma le previsioni hanno rispettato ciò che le ripetute allerte avevano definito sin da San Silvestro: l'imbiancata c'è stata, copiosa come non si vedeva da decenni ma il Golfo e l'intera costa spezzina, a differenza del ponente della Liguria, ha visto soltanto della pioggia, della gran pioggia. Più di mezzo metro di neve è caduta invece sui passi della Val di Vara: è bastato salire oltre i 6-700 metri per accorgersi che l'entroterra è stato letteralmente sommerso con più di mezzo metro di neve. E da sei giorni i mezzi della Provincia della Spezia tentano, senza tregua, di tenere puliti i valichi con i quattro spazzaneve a disposizione.



Il lavoro del servizio viabilità proseguirà anche nei prossimi giorni: è prevista infatti un’attivazione straordinaria in quanto lo strato nevoso e la quantità di neve sugli alberi ai margini delle strade richiedono una continua presenza dei mezzi, specialmente nei pressi del Passo del Bocco, zona di confine fra il territorio di Genova e la provincia di Parma, sull'Alta Via dei Monti Liguri. Non è tempo di bilanci ma di impegno per fare fronte alle necessità dei vari comuni dell’entroterra spezzino. "Nei prossimi giorni - chiarisce in una nota Via Vittorio Veneto - vi saranno ulteriori precipitazioni, quindi è necessaria la massima prudenza sulla strade evitando spostamenti non strettamente necessari, sempre e comunque utilizzando veicoli adeguati e con gli accorgimenti tecnici previsti".