Nessuna perdita di liquami alla Marina di Riomaggiore

Cinque Terre - Val di Vara - Il Comune di Riomaggiore, a seguito di verifiche eseguite dagli organi preposti, informa che è stata evidenziata una lesione nella condotta di emergenza dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane situato nella Marina di Riomaggiore. Le verifiche non hanno riscontrato perdite a mare di liquami o materiale fognario, in quanto la condotta non è in uso, ma entra in funzione solo in caso di emergenza. "Si informa, altresì, che sono già state intraprese le azioni finalizzate al ripristino della continuità della condotta, con funzione di solo scarico di emergenza, ed è stato già avviato l'intervento di sostituzione del tratto danneggiato. Gli interventi saranno terminati nella giornata di domani, 20 giugno 2019, dalle 6".