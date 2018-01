Nelle terre di Carpena si recuperano le antiche vie

Fra Val di Vara e Cinque Terre, ripristinato il passaggio funestato da due frane.

Cinque Terre - Val di Vara - Alpinismo lento ed orizzontale non è soltanto camminare sui sentieri o salire sulle vette delle montagna. Non è soltanto cultura, tecnica della prevenzione o sport, è anche attenzione e cura dell’ambiente. Una costruttiva collaborazione tra l'amministrazione di Riccò del Golfo e l'associazione Mangiatrekking sembra proprio attestarlo. Infatti in questi giorni alcuni associati hanno provveduto a rimuovere due movimenti franosi sull’antica via che unisce i borghi di Castè e Carpena nel territorio comunale. Sul confine tra la Val di Vara e le Cinque Terre. Frane, di diverse dimensioni, che in due differenti punti, a causa del cedimento dei muretti laterali, avevano fatto scivolare i camminamenti corrispondenti nei poggi sottostanti, e rendevano non sicuro il transito delle persone. Con capacità ed abnegazione, tre appassionati volontari di Mangia Trekking, Pierangelo Cozzani di Caresana, Roberto Lupi di Montecapri e Roberto Antoniotti di Tresana con un impegnativo lavoro hanno provveduto a ripristinare i passaggi, ricostruendo il fondo di ogni camminamento e mettendo in sicurezza le parti laterali.



In particolare l’intera via, in corrispondenza dei due smottamenti è stata ripristinata attraverso un importante lavoro arcaico, come avveniva un tempo, con pietre sovrapposte come vuole la tradizione ligure. Conclusa l’opera di ricostruzione, i tre volontari, motoseghe in spalla, sono saliti lungo il sentiero che da Carpena sale alla Sella La Croce al confine con le Cinque Terre, liberando la stessa via, dalle tante piante, che nei giorni scorsi erano cadute “di traverso “a causa del forte vento e di un probabile indebolimento generale delle piante stesse. Una debolezza quella degli alberi dovuta quasi certamente alla sempre minor cura del bosco stesso. Fiduciosa del gradimento delle comunità, Mangia Trekking auspica che siano sempre più numerose le persone che, nei vari territori aderendo all’associazione, sostengono e promuovono questo significativo modo di operare.