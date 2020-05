Nell'Area marina protetta delle Cinque Terre alla scoperta della magnosa

Cinque Terre - Val di Vara - L'Area Marina Protetta delle Cinque Terre e il DiSTAV (Dipartimento di Scienze della Terra dell'Ambiente e della Vita) dell'Università degli Studi di Genova collaborano assieme nell'ambito del progetto di monitoraggio e ricerca finalizzato ad ampliare le conoscenze sulla distribuzione e sullo stato di conservazione della specie protetta Scyllarides latus (magnosa, o cicala di mare) all'interno della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) "Fondali di Punta Mesco - Riomaggiore" (IT344270).



La magnosa è una specie protetta inserita nella Direttiva Habitat per la salvaguardia della biodiversità, ma a causa della carenza di informazione e l'esigua densità di questa specie in Mar Ligure non è facile stabilire il numero esatto di esemplari che vivono all'interno della ZSC.



Il progetto prevede quindi di individuare, sulla base delle caratteristiche geomorfologiche del fondale, le aree con caratteristiche ambientali idonee alla sua presenza. In tali aree saranno effettuati rilevamenti di visual census in immersione subacquea per la raccolta dei dati di distribuzione, densità di popolazione e taglia degli individui.



È stata inoltre prodotta una scheda informativa che riporta sinteticamente le principali caratteristiche biologiche ed ecologiche della magnosa, i caratteri morfologici utili per distinguerla dalla magnosella (Scyllarides arctus) e una scheda avvistamento che sarà distribuita a pescatori, subacquei ricreativi e a chiunque possa segnalarci l'avvistamento della specie.



I dati così raccolti di abbondanza e di distribuzione spaziale forniranno informazioni utili allo sviluppo di adeguati piani di monitoraggio e di conservazione per questa specie. I dati sulle dimensioni degli individui permetteranno infine di valutarne lo stato di conservazione.