Nel ventre della Risorgenza di Cassana con il Cai e il Gruppo speleologico lunense

Cinque Terre - Val di Vara - La sezione spezzina del Cai e il Gruppo speleologico lunense organizzano una gita speleologica nel complesso carsico denominato “Risorgenza di Cassana”, nei pressi di Borghetto Vara.



I partecipanti dovranno portare scarpe da trekking (o simili) ed un cambio completo per il post-escursione.

Il Gruppo speleologico lunense fornirà il materiale tecnico: imbrago e caschetto con luce.



La quota di partecipazione è 10 euro per i soci Cai, 20 euro per tutti gli altri e comprende la copertura assicurativa.

Orario di ritrovo 8.30 Palazzetto dello sport "Mariotti" della Spezia, ingresso principale (Via Carlo Alberto Federici).



Per informazioni: e-mail info©gslunense.it oppure Alessandro: 347 1634537.