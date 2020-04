Nasce www.rivirus.it: il nuovo mini sito della Riviera di Levante per info sul coronavirus

Cinque Terre - Val di Vara - Prima che la crisi sanitaria si manifestasse, Framura Turismo e Pro Loco Deiva Marina avevano dato vita a un tavolo di lavoro sulla valorizzazione turistica del territorio. Insieme a Commissione Turismo di Riomaggiore - Manarola, Proloco Vernazza, Visit Levanto, Nuova Proloco Bonassola, Consorzio Deiva.com, Proloco Moneglia, Consorzio Albergatori Moneglia, Consorzio Camping Sestri Levante e Portofino Coast, si progettavano un calendario fieristico comune e una promozione coordinata del territorio.



Il tavolo di lavoro sta continuando ad operare anche in queste difficili circostanze, con l’obiettivo comune di affrontare una crisi di questa portata e fare si che ci renda più forti. Tutte le iniziative intraprese sono volte a riproporre il territorio al mercato turistico nel momento in cui avremo superato questa difficile fase ma anche al sostegno del territorio durante

questo periodo di crisi planetaria. Ispirati dal lavoro e dalla passione di Giorgio Soffiato, Luca Paggio, Alice Sponton e Ciro Mattia Gonano, creatori dell’originale per la loro città natale Rovigo, abbiamo creato un piccolo gruppo per dare vita al sito www.rivirus.it e aiutare chi vive nella Riviera di Levante.



L’intento è semplicemente collaborare per fornire informazioni e cercare di aiutare chi ha problemi legati alla vita quotidiana durante questa crisi causata dal virus Covid19. Creare un luogo di ascolto quindi, per chi ha banalmente un problema legato alla gestione della spesa, per chi si sente solo, per chi cerca consulenze per risolvere problemi aziendali, per chi non sa come organizzare un video-aperitivo con gli amici o cerca consigli su esercizi da fare in casa per tenersi in forma, serie tv da guardare, libri da leggere o ancora corsi online da seguire.



L’idea di questo sito è semplicissima: se hai un problema di qualsiasi tipo in Riviera di Levante legato al virus Covid19, cercheremo di aiutarti facendoti accedere alle informazioni più corrette o inoltrando la tua richiesta alla persona più competente. Al momento, all’interno del sito sono presenti i paesi di Moneglia, Deiva Marina, Framura, Bonassola, Levanto, Vernazza e Riomaggiore - Manarola. E l’iniziativa ha ottenuto il patrocinio dei Comuni di Moneglia, Deiva Marina, Framura, Levanto e Riomaggiore. Altri paesi stanno però chiedendo di essere inseriti e quindi è tutto ancora in progress. Se volete aggiungere il vostro paese o un servizio nel vostro comune o avete bisogno di aiuto in questo periodo, potete scriverci a info@rivirus.it.