Muretti a secco, prorogati i termini per la ricostruzione

Cinque Terre - Val di Vara - Prorogato il termine per la risistemazione dei muretti a secco. Lo rende noto il Parco nazionale delle Cinque Terre: "Il protrarsi dell'emergenza sanitaria a causa della pandemia da Covid-19, unitamente alle avverse condizioni meteo degli ultimi mesi, hanno reso ancora più complessa la realizzazione degli interventi di ricostruzione muri a secco, entro i termini previsti dal Bando attivato dal Parco. L'Ente, in ascolto delle difficoltà evidenziate dai conduttori di terreni e dalle aziende agricole del territorio, con il parere favorevole del Consiglio Direttivo del 13 febbraio 2021, ha disposto un'ulteriore proroga del termine per la realizzazione degli interventi di ricostruzione muri a secco, entro il 31 maggio 2021".



"Attraverso il bando per la ricostruzione dei muri a secco hanno trovato accoglimento oltre 650 domande con uno stanziamento finale di 766 mila euro " conclude la nota del Parco.