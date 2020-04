Muore Orazio Oppicini, il cordoglio dei partigiani

Cinque Terre - Val di Vara - La Fiap e l'Associazione Partigiana "Mario Fontana - Giustizia e Libertà della Spezia esprimono il loro dolore per la dipartita del Partigiano di Giustizia e Libertà Orazio Oppicini e rappresentano alla famiglia e alla città di Brugnato, decorata di Medaglia di Bronzo al Valor Militare per attività partigiana, il più profondo cordoglio per una scomparsa che insieme rattrista ed impoverisce tutti. Figlio dell'indimenticabile dottor Angelo, figura cardine della Resistenza della Val di Vara e titolare della storica farmacia, che fu la principale via d'accesso ai monti per quei giovani che, all'indomani dell'8 settembre 1943, scelsero di lottare per la libertà e il riscatto del nostro Paese, Orazio, malgrado la giovanissima età, fu fin da subito guida sicura per tutti coloro che vi si diressero per unirsi ai primi gruppi che nel frattempo si andavano costituendo.



Quanti siano stati quei giovani nessuno può dirlo con precisione. Certo è invece che, una volta pronunciata la parola segreta - in origine "aspirina Bayer"- Orazio non esitò mai, su incarico del padre, nel condurli personalmente attraverso i sentieri e i camminamenti, conosciuti a menadito, fino alle zone più interne ed impervie delle nostre montagne, dove avevano preso vita i nuclei delle prime formazioni combattenti. "Sentivo di fare la cosa giusta, coerentemente con l'educazione e il costante esempio che senza tante parole mi ha sempre dato mio papà". Così rispondeva, quasi schermendosi, con una modestia ed un riserbo esemplari, quando qualcuno gli chiedeva di quei giorni vissuti con il cuore in gola e la paura di essere scoperto da un momento all'altro.



L'affetto per i compagni caduti, per Giovanni e per Vittorio in particolare, non mancava di inumidirne lo sguardo quando capitava di rinverdirne i ricordi. Furono certamente questi i sentimenti che lo accompagnarono quando, assieme ad alcuni suoi compagni superstiti, il 4 Novembre 2015 ricevette, dalle mani del Prefetto della Spezia Mauro Lubatti, la Medaglia della Liberazione concessa dal Ministero della Difesa. Così il presidente Paolo Galantini, da sempre impegnato nel mantenere viva la testimonianza dei sacrifici di una generazione irripetibile: "Nel prendere congedo da queste generazioni, sentiamo che è però anche una parte di noi che se ne sta andando, insieme a tutti quei valori di un mondo antico dove la gente era forse più semplice, ma di certo più autentica e vera. Ora che sei con tutti loro, Orazio, riposa in pace e ti sia lieve la terra. Ci mancherai".