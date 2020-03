Muore Angelo Landi, il ricordo dell'associazione "Sandro Pertini"

Cinque Terre - Val di Vara - L’associazione Sandro Pertini, sezione di Ceparana, si unisce al dolore della figlia per la scomparsa di Angelo Landi. “Oggi - si legge in una nota -, veniamo privati del suo slancio e della sua passione; scompare un grande compagno, un fratello maggiore che aveva il dono di saper insegnare, con il sorriso, ed affrontare anche le questioni più complesse, con la bonomia di chi è convinto delle proprie idee. Scompare un uomo colto, profondo conoscitore del territorio e delle sue necessità. Abbiamo perso una guida politica, lucida e profondamente umana, un uomo dallo sguardo lungo, dalla visione d’insieme. Ciao Angiolino , ti ricorderemo come si conviene , appena liberati dal giogo del coronavirus, insieme al nostro compianto fondatore e presidente Piergiorgio Pesalovo di cui , a breve, ricorrerà il decimo anniversario della sua dipartita”.