Mortola risponde alla consigliera Brescia: "Venga con noi a spargere il sale, invece di spargere calunnie"

Cinque Terre - Val di Vara - "Per la Befana carbone a chi dice le bugie!". Esordisce così il sindaco di Carrodano, Pietro Mortola, nella replica alle dichiarazioni rese ieri dalla consigliera di minoranza Annalisa Brescia (leggi qui).

"La giornata del 6 gennaio 2021 a Carrodano, oltre che ad essere la festività della Befana, pare essere stata anche quella di Pinocchio: il consigliere di minoranza di Carrodano, Annalisa Brescia, ancora una volta ha diffuso sui canali di informazione provinciali, notizie poco attinenti alla realtà (false). Tra le tante bugie, afferma che la località di Canegreca ha una sola strada di accesso; sperando nella buona fede del consigliere, mi permetto di invitarla a fare un giro per il territorio per conoscere le frazioni di cui si erge a paladina. La posso accompagnare io stesso - prosegue Mortola - per farle vedere la seconda strada che conduce alla frazione, così la prossima volta almeno per più semplici affermazioni non saranno fasulle.

Continuo inoltre a sconfessare quanto affermato nell’articolo sulla irraggiungibilità degli amministratori, che ha costretto il cittadino a rivolgersi alla rete per chiedere un aiuto al ripristino della normale viabilità. Il mio telefono è sempre raggiungibile (h 24) e io stesso, proprio nella giornata del 6 gennaio, ho attraversato le strade del Comune, portando soccorso ad una famiglia di Carrodano capoluogo finita fuori strada, per fortuna senza conseguenze. Ho allertato le ditte per la pulizia delle strade nell’ipotesi che la notte vedesse neve e gelo bloccare la viabilità, mi sono recato personalmente la mattina di giovedì 7 gennaio nella verifica delle strade e alle 8 e trenta, dopo aver constatato che tutte le frazioni avevano le strade pulite e perfettamente percorribili, in primis la strada di Canegreca, ho chiamato le ditte incaricate e ho disdetto gli interventi. Continuando a sperare che le roboanti uscite del consigliere Brescia, dipendano più dall’inesperienza che dalla malafede, bonariamente e con il consueto sorriso, definisco l’articolo e le iniziative prese con un titolo già usato in passato “tanto rumore per nulla”. Aggiungo, meno male che il consigliere Brescia non deve risolvere i reali problemi del Comune, altrimenti sarebbe un vero disastro. Mi ha fatto mandare i vigili della Polizia Locale a verificare che i cani sporcano le vie del paese, Via VIII marzo a Carrodano capoluogo, e hanno trovato le strade pulite (vedi verbale e foto); mi accusa di non rispondere al telefono, e tutti i miei cittadini sanno di potermi trovare praticamente sempre e, infine, grida alle strade impercorribili dopo pochi minuti di nevicata. Abitando alla Spezia è facile spaventarsi per qualche fiocco di neve, ma chi abita a Carrodano stabilmente sa quando realmente le strade diventano pericolose. Preciso che già in passato, io personalmente e alcuni consiglieri di maggioranza, quando ce ne è stato realmente bisogno, non ci siamo spaventati e insieme agli operai comunali abbiamo sparso sale e spalato la neve. Invito pertanto il consigliere di minoranza Annalisa Brescia, in caso di abbondanti nevicate a unirsi a noi a spargere il sale, invece di spargere calunnie contro l’amministrazione comunale.

Viene da pensare che non avendo argomenti da sostenere, il consigliere Brescia e i suoi pochi sostenitori ogni tanto ne inventino qualcuno…".