Morì in fabbrica, un trofeo di caccia per ricordarlo

Cinque Terre - Val di Vara - Federcaccia provinciale, Federcaccia Lerici e Squadra 64 Lerici per le giornate del 23 e del 24 febbraio prossimi organizzano il 1° Memorial Gabriele Spagnoli, una due giorni di caccia al cinghiale con cani dedicata all'operaio di Sarzana, grande amante dell'arte venatoria, morto a 53 anni nel febbraio 2018 a Pian di Follo per un incidente in fabbrica. La manifestazione si terrà in campi di gara di Mattarana e Levanto. Per informazioni e prenotazioni: Claudio Venturini (3478156648).