Monterosso, un pranzo per dire grazie a Protezione civile e Soccorso alpino

Cinque Terre - Val di Vara - Un pranzo per ringraziare i volontari della Protezione Civile e del Soccorso Alpino. Così l’Amministrazione di Monterosso, guidata da Emanuele Moggia, ha voluto dimostrare la sua gratitudine ai volontari che hanno presidiato il varco di Fegina per evitare che il paese fosse separato in due parti.

Il Sindaco, insieme ai volontari del locale Gruppo di Protezione Civile, al Maresciallo dei Carabinieri, alla presidente della Pubblica Assistenza e all’Assessore ai Lavori Pubblici, a nome di tutta la comunità di Monterosso al Mare ha ringraziato gli uomini e le donne della Protezione Civile Regionale e del Soccorso Alpino che con impegno e senso di solidarietà hanno permesso di gestire la situazione di emergenza, potendo così scongiurare il rischio di dover tenere diviso il paese per molti giorni.

L’evento meteo avverso di fine ottobre aveva provocato un importante movimento franoso e il distaccamento di un masso di oltre 50 tonnellate nella parete rocciosa sottostante il Cimitero

Dal 1° di novembre e fino alla messa in sicurezza della parete avvenuta in tempi da record (con la rimozione del masso e l’installazione di ulteriori reti di contenimento), lo scorso 17 novembre, il transito pedonale lungo la via Fegina, è stato assicurato grazie al prezioso aiuto dei volontari che tutti i giorni, dalla mattina alla sera, hanno presidiato la zona.

La scorsa domenica gli Amministratori di Monterosso hanno voluto condividere con tutti i volontari un momento di convivialità ed amicizia per il grande impegno e l’aiuto concreto dimostrati.