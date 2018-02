Monterosso svela il nuovo software per gestire la tassa di soggiorno

Durante la giornata di formazione i titolari delle strutture ricettive potranno procedere al ritiro di username e password.

Cinque Terre - Val di Vara - Il comune di Monterosso presenterà alle attività ricettive presenti nel territorio e alle associazioni categoria il prossimo 12 febbraio il nuovo software per la gestione dell’imposta di soggiorno che sarà applicata agli alloggi delle strutture ricettive del paese a decorrere dal 1° marzo 2018.



La giornata formativa avrò luogo presso la sala consiliare del palazzo municipale e sarà così articolata:

14 per le associazioni di categoria associazioni di categoria e gli albergatori

15.30 per affittacamere, b&b e agriturismi

17 per i titolari appartamenti ammobiliati ad uso turistico



Durante la giornata di formazione i titolari delle strutture ricettive di Monterosso potranno procedere al ritiro di username e password. L’acquisizione delle password da parte degli operatori potrà comunque avvenire in qualsiasi altro momento contattando gli uffici allo 0187.81752. Sono previste esenzioni peri minori di anni 12, il personale appartenente alle Forze dell’Ordine, i disabili e i parenti degenti presso strutture sanitarie per il solo periodo di assistenza.