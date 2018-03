Monterosso riduce le tariffe della Tari

La percentuale di raccolta differenziata nel Comune di Monterosso al Mare è passata dal 20% del 2016, a toccare quasi punte dell’80% nel 2017.

Cinque Terre - Val di Vara - Durante la seduta del consiglio comunale di Monterosso, che si è tenuta lo scorso lunedì 5 marzo, sono stati presentati dalla Consigliera Monica Betta gli ottimi risultati conseguiti a Monterosso con la raccolta differenziata porta a porta. l’amministrazione, come promesso, è riuscita a garantire per quest’anno una riduzione dei costi sulla bolletta Tari del 4%. La riduzione è stata distribuita in modo equo tra le utenze domestiche e non domestiche. Il Comune di Monterosso, grazie al comportamento virtuoso dei suoi cittadini, è riuscito a raggiunge una percentuale di raccolta del 75% ben oltre il limite imposto per legge. “Sono orgogliosa dell’ottimo risultato raggiunto - commenta la Consigliera - questo grazie all’impegno e alla costanza di tutti i monterossini che hanno risposto in modo positivo all’introduzione della raccolta differenziata, nonostante le iniziali difficoltà, con impegno e costanza hanno consentito a Monterosso di raggiungere percentuali da record. In questo primo momento – prosegue Monica Betta – abbiamo scelto di mantenerci su una riduzione moderata dei costi per avere a disposizione un piccolo tesoretto da reinvestire nel territorio così da migliorare ulteriormente il servizio di raccolta differenziata”.



Un’altra novità voluta dall’amministrazione, consiste nell’acquisto di una nuova isola ecologica per rispondere alle esigenze della cittadinanza che ha manifestato la necessità di avere a disposizione un’ulteriore centro di raccolta in paese. Dall’insediamento dell’attuale amministrazione, guidata da Emanuele Moggia, ad oggi, i costi globali relativi alla TARI si sono ridotti di più di 150.000 euro, con un contemporaneo considerevole aumento del servizio offerto: la scorsa stagione estiva per le attività sono state effettuate due raccolte giornaliere, lo svuotamento dei bidoni per la raccolta differenziata presenti nel paese sono stati svuotati fino a quattro volte al giorno. Inoltre la ditta IdealService che gestisce il servizio, su precise indicazioni del Comune, ha garantito la presenza costante di ecovigli e personale qualificato con funzione di supporto e controllo sia per la cittadinanza che per i turisti che nella bella stagione visitano Monterosso.



La percentuale di raccolta differenziata nel Comune di Monterosso al Mare è passata dal 20% del 2016, (si ricorda che il servizio è partito da Ottobre) a toccare quasi punte dell’80% nel 2017. Altro importante dato è quello della quantità totale di rifiuto indifferenziato (che non può quindi essere riciclato) che da 1200 t nel 2016 si è ridotta a 400 t l’anno scorso e questi risultati si prevedono in ulteriore miglioramento nel corso di quest’anno.“Desidero ringraziare tutta la popolazione di Monterosso che con senso di responsabilità e facendo anche dei sacrifici, ha permesso di raggiungere questi risultati in un paese che è patrimonio dell’umanità” conclude la Betta.