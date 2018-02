Monterosso in festa per i quattrocento anni dei frati cappuccini

Cinque Terre - Val di Vara - Sono iniziate a Monterosso al mare le iniziative per celebrare i quattrocento anni dall’istituzione del convento dei frati Cappuccini, con la realizzazione della chiesa dedicata a San Giovanni Battista. Domenica prossima 25 febbraio le celebrazioni avranno il loro momento culminante con la presenza del ministro generale dell’ordine dei Cappuccini, padre Mauro Johri.



E’ la prima volta, nella storia recente, che un ministro generale dei Cappuccini visita la struttura religiosa di Monterosso, una delle più significative della Liguria, e conosciuta in tutta Italia e nel mondo sia per la sua collocazione nal parco nazionale delle Cinque Terre, sia per essere stata indicata come “luogo del cuore” da un vastissimo numero di partecipanti al referendum promosso ogni anno dal Fai (Fondo ambiente Italia).



Nella mattina di domenica prossima ci sarà la concelebrazione religiosa solenne con la presenza di padre Johri. A seguire, a parire dalle 12.15, nella centrale piazza Garibaldi, ci sarà un “pranzo comunitario gratuito” offerto dal convento, attualmente guidato da padre Renato Brenz Verca, e dalla “confraternita di Senago”. In questi giorni, la giornata di domenica prossima viene preparata con una serie di iniziative di carattere religioso, che, in concomitanza con il periodo quaresimale, stanno coinvolgendo l’intera popolazione monterossina. Tra i presenti nel borgo c’è a questo riguardo il cappuccino padre Enzo Canozzi, per trentacinque anni missionario nella Repubblica Centrafricana.



E ci sono due suore Clarisse Cappuccine di clausura , autorizzate dall’arcivescovo Angelo Bagnasco a svolgere per questo straordinario periodo un impegno di “missione al popolo” casa per casa, legato alla storia plurisecolare dei Cappuccini.