Monterosso, il Comune consegna alle famiglie un estratto del Piano di Protezione civile

Cinque Terre - Val di Vara - In questi giorni è iniziata la distribuzione dell'Estratto del Piano di Protezione civile comunale ai membri di ogni nucleo familiare di Monterosso al Mare.

Negli anni l'amministrazione comunale ha fatto eseguire tutta una serie di interventi strutturali per ridurre il rischio idraulico dell’abitato ed il rischio di frana in molte zone del paese, purtuttavia, anche in relazione alle evidenze dei cambiamenti climatici in atto, tutti dobbiamo essere consci delle criticità del nostro territorio e dei rischi che possono essere associati ad eventi di pioggia molto intensi come quelli che ormai periodicamente si stanno verificando con cadenza molto ravvicinata in tutto il territorio ligure.



Per questo motivo l’amministrazione comunale si è dotata di tutta una serie di attrezzature e di sistemi di monitoraggio ed è stato predisposto il Piano di Protezione civile comunale in cui sono descritte e rappresentate tutte le varie criticità e gli scenari di rischio del territorio e sono state codificate le attività e le procedure atte a fronteggiare e ridurre le conseguenze di un eventuale evento calamitoso.



Sono stati organizzati diversi incontri di presentazione del Piano di Protezione civile e questo breve opuscolo ha lo scopo di informare ulteriormente tutti i cittadini su queste problematiche per aumentare la consapevolezza del rischio cui si è sottoposti e i comportamenti da adottare per garantire la piena incolumità pubblica e privata.



La Protezione civile è il coordinamento delle azioni delle istituzioni, enti, corpi che intervengono in caso di eventi calamitosi, catastrofi, situazioni di emergenza in genere al fine di garantire l’incolumità di persone, dei beni e dell’ambiente. La Protezione civile in ogni caso riguarda ciascuno di noi che dobbiamo sapere cosa occorre fare/non fare in caso di pericolo.



Il sindaco è la prima autorità in ambito di protezione civile sul territorio comunale ed ha il compito di adottare tutti i provvedimenti di prevenzione e preparazione all’emergenza sulla base delle previsioni e delle allerte emanate dalla Regione in maniera da poter eventualmente intervenire ed assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale.