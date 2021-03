Monterosso, ieri vaccinati 84 ultra 80enni

Cinque Terre - Val di Vara - Ieri, domenica 28 febbraio, sono stati vaccinati gli 84 ultraottantenni di Monterosso che hanno scelto di ricevere il vaccino presso gli ambulatori medici di Piazza Garibaldi. Su 136 residenti che hanno già spento ottanta candeline sono 106 quelli che hanno dato il proprio consenso per ricevere il vaccino contro il Covid-19. “Mi fa piacere che gli anziani del nostro paese abbiano risposto così numerosi alla campagna di vaccinazione. Loro rappresentano la fascia più delicata e fragile della popolazione ed è giusto che siano tutelati e protetti”, ha commentato il sindaco Emanuele Moggia dopo aver inoltrato l’elenco degli aderenti al direttore dell’Asl5.

Nei giorni scorsi i volontari della Pubblica Assistenza del paese hanno sanificato tutti i locali, gli studi medici e le attrezzature necessarie a garantire una vaccinazione in totale sicurezza.

“È stato un grandissimo lavoro di squadra che ha visto la comunità di Monterosso lavorare insieme per il bene comune dei nostri cari”, spiega il sindaco.



Giovedì scorso l'Assessore Michela De Simoni insieme ai militi della locale Croce Bianca hanno contattato telefonicamente tutti gli anziani che hanno manifestato la volontà di ricevere il vaccino per chiedere loro conferma e si sono adoperati senza sosta per allestire le strutture predisposte alla vaccinazione. Ieri è stata somministrata la prima dose del vaccino Pfizer, la successiva sarà somministrata dopo 21 giorni. Il personale medico ha ricevuto gli anziani dalle 10.00 fino alle 15.30 con una cadenza di una persona ogni cinque minuti.



Tra gli altri anziani che hanno manifestato la volontà di partecipare alla campagna vaccinale, 10 sono quelli che hanno richiesto di riceverlo presso il proprio domicilio perché impossibilitati a muoversi e, infine, 12 quelli che hanno preferito le sedi di Asl5 (4 alla Spezia – Canaletto; 7 a Levanto e 1 a Sarzana).