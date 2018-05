Monterosso, entro fine maggio il Comune recupererà 18mila euro per rifare il tetto della scuola

Cinque Terre - Val di Vara - L’attività di consulenza dell’ingegner Matteo Nembri di Ganema che ha redatto la diagnosi energetica sull’edificio scolastico di via Servano, collaborato nella fase di progettazione e definito i requisiti minimi prestazionali dell’intervento, ha permesso al Comune di ottenere l’incentivo statale (Conto Termico 2.0) previsto per le pubbliche amministrazioni.



Gli interventi sull’edificio scolastico di via Servano hanno consentito di ripristinare la sicurezza delle aule sottostanti, eliminare le infiltrazioni dovute ad una situazione di deterioramento e una riduzione delle dispersioni termiche nei mesi più freddi.



Monterosso rientra così tra i Comuni capaci di usufruire a pieno degli incentivi previsti dal GSE (Gestore Servizi Energetici) per i lavori di efficientamento energetico negli edifici pubblici: nello specifico, per l’edificio scolastico ciò che ha consentito il recupero di questa somma è il rispetto dei parametri di isolamento termico previsti dal Gestore stesso.



Dall’inizio del 2017 il lavoro dell’ingegner Nembri si è concentrato sul monitoraggio e l’ottimizzazione dei consumi energetici comunali, sull’affiancamento all’Ufficio Tecnico per l’imminente riqualificazione dell’illuminazione pubblica e per aumentare nella cittadinanza la consapevolezza del consumo energetico anche grazie ad una serie di riusciti incontri informativi.