Monterosso entra nel club dei Comuni ecoattivi

Cinque Terre - Val di Vara - Monterosso al Mare aderisce al club dei Comuni ecoattivi, una comunità di Enti e cittadini che condividono l’impegno per diffondere la cultura e i principi della responsabilità sociale e della sostenibilità ambientale. Il sindaco Emanuele Moggia commenta: “Siamo entusiasti dell’iniziativa che, oltre a promuovere una coscienza responsabile per la salvaguardia dell’ambiente, offre ai monterossini un’occasione per essere informati e allo stesso tempo divertirsi” e concludono “Ci auspichiamo che in futuro si possa incentivare un percorso di collaborazione sempre più organizzato e articolato tra Amministrazioni, società e cittadini per la salvaguardia ambientale”.



Il Comune di Monterosso al Mare, già nel 2019 ha adottato le misure Plastica Zero con la consegna gratuita delle borracce ai residenti, aderisce ora all’iniziativa Ecoattivi – che conta già 16.320 cittadini e 111 Comuni in tutta Italia.



L’obiettivo del Club Ecoattivi è diffondere buone pratiche e incentivare i comportamenti positivi anche nel tempo del coronavirus, per continuare a rispettare l’ambiente ed avere uno stile di vita in armonia con la natura.



L’idea è quella di rendere i cittadini consapevoli tramite forme di intrattenimento con giochi, missioni e classifiche, sia con l’attribuzione di premi.



L'iniziativa è stata sviluppata da Achab Group, prima agenzia nazionale di comunicazione ambientale impegnata da 1995 a realizzare diversi progetti di comunicazione, culturali ed educativi per coinvolgere, informare e emozionare.



Partecipare è semplice, occorre scaricare gratuitamente la App Ecoattivi (direttamente dal sito www.ecoattivi.it) seguendo azioni corrette e virtuose, si potranno accumulare punti e partecipare all’estrazione finale di due biciclette elettriche.



Nelle App si trovano giochi, quiz, enigmi, sfide e missioni per migliorare le proprie competenze sui temi ambientali; i punti verranno attribuiti rispondendo correttamente e sarà sempre possibile visionare il proprio punteggio e anche la graduatoria del Comune di residenza rispetto agli altri Comuni aderenti al Club Ecoattivi.