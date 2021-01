Monterosso cerca medici e infermieri per vaccinare, contro il Covid, i suoi anziani

Cinque Terre - Val di Vara - Il Comune di Monterosso cerca disponibilità di medici e infermieri. L'annuncio è spuntato sulla pagina social del Comune: "A breve partirà la campagna di vaccinazione anti Covid19 indirizzata ai cittadini ultra ottantenni residenti nel Comune di Monterosso al Mare.

Chiediamo a tutti i medici ed agli infermieri (anche se in pensione o non più in servizio) che vogliano contribuire alle operazioni di vaccinazione degli anziani del nostro paese di segnalare la propria disponibilità entro la giornata di oggi, venerdì 22 gennaio. I volontari saranno opportunamente formati e coordinati direttamente dal personale della ASL 5. Le vaccinazioni saranno eseguite presso gli Ambulatori medici, al piano terra del Palazzo municipale".