Si apriranno azionando un apposito telecomando che sarà disponibile al comando della Polizia locale.

Cinque Terre - Val di Vara - Nel centro storico di Monterosso arrivano le fioriere mobili per l’accesso alla Ztl. I primi di agosto, appena la ditta incaricata terminerà i lavori di installazione, verrà messo in funzione il controllo elettronico nei due punti di accesso a al paese: uno al varco di Fegina ed uno al varco di Loreto.



Per chi è già in possesso dei permessi rilasciati dalla Polizia locale, non ci saranno grossi cambiamenti se non quello di dotarsi presso l’Ufficio di Polizia Locale del telecomando per poter aprire il varco/fioriera, oppure in alternativa si dovrà contattare il numero verde 800 481 155.



Le telecamere installate ad ogni varco controlleranno gli accessi ed i veicoli non autorizzati che transiteranno in ZTL saranno passibili di sanzione.



Per informazioni contattare l’Ufficio della Polizia Locale telefonando al numero 0187 802682, oppure recarsi di persona durante gli orari di apertura al pubblico.