Monterosso, arrivano i buoni spesa

Cinque Terre - Val di Vara - Quasi 8mila euro a favore del Comune di Monterosso al Mare per sostenere le famiglie che a causa dell’emergenza coronavirus hanno subito ripercussioni economiche gravi, tali da versare adesso in stato di bisogno. E' la quota che arriverà al piccolo municipio delle Cinque Terre che sta già predisponendo le procedure per l’erogazione di buoni alimentari a favore dei nuclei che si trovino in reale difficoltà economica conseguente alla pandemia da coronavirus.

Avranno diritto all’aiuto, coloro che non siano già assegnatari di altre misure di sostegno ossia coloro che non usufruiscono già di prestazioni assistenziali (come ad esempio reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, indennità di disoccupazione, cassa integrazione) quindi saranno aiutati solo quei soggetti che in diretta conseguenza dell’emergenza sanitaria hanno perso il lavoro, hanno sospeso o chiuso attività e non hanno liquidità per il proprio sostentamento; soggetti con lavori intermittenti e comunque tutti quei soggetti residenti nel Comune di Monterosso al Mare che non riescono, in questa fase dell’emergenza Covid 19, ad acquistare beni di prima necessità alimentare.



Al momento della richiesta sarà necessario compilare sotto la propria responsabilità, anche penale, un’autocertificazione che attesti lo stato di bisogno o necessità, ancorché temporaneamente legato alla situazione emergenziale in atto, secondo un modello che verrà messo a disposizione nei prossimi giorni. Si precisa che l’autocertificazione dovrà attestare la condizione di indigenza o necessità della persona o del nucleo familiare dovuta ad insufficienza o perdita della principale fonte di reddito in conseguenza dell’epidemia da Covid 19.



Si specifica che l’autocertificazione comprenderà anche:

- dichiarazione di sussistenza di altri eventuali sussidi percepiti dal nucleo familiare, di provenienza statale, regionale e/o comunale;

- dichiarazione circa la consistenza dei depositi bancari e postali;

- dichiarazione delle proprietà immobiliari.



Le persone che versano in stato di reale bisogno, conseguente all’emergenza Covid 19, sono quindi pregate di contattare il numero telefonico 349/9085279 dalle 9 alle 12 al fine di rappresentare la propria situazione all’ufficio comunale, in modo da compiere una prima valutazione sullo stato di necessità e accelerare così le procedure successive, finalizzate all’emissione dei buoni spesa per generi alimentari che saranno erogati agli aventi diritto, fino a concorrenza del finanziamento statale concesso.