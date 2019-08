Monterosso apre il “Sentiero del mare" per kayak, snorkeling e barche a remi

Cinque Terre - Val di Vara - Per la durata di un mese e in via sperimentale sono in corso di posizionamento corde e gavitelli per delimitare l'area compresa tra la spiaggia di Tragagià, lo scoglio di Pae Veciu e la penisola di Punta Corone.



L'obiettivo, in linea con l'ordinanza di sicurezza balneare emessa dalla Capitaneria di Porto, è quello di garantire la fruibilità di un tratto di costa in piena sicurezza a nuotatori, canoisti e barche a remi, evitando il pericolo di incrociare imbarcazioni a motore e creando quindi un sentiero blu di circa 250 metri fruibile da parte di residenti e turisti nel rispetto dell'ambiente e delle bellezze naturali.



A fine settembre le corde e i gavitelli di delimitazione della corsia verranno rimosse.