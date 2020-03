Monterosso, al via politiche per incentivare la nuova residenzialità

Cinque Terre - Val di Vara - L’amministrazione sostiene le nuove famiglie che scelgono di vivere a Monterosso. Nel consiglio comunale di ieri, domenica 29 marzo, nell’ottica di contrastare lo spopolamento e incrementare la residenzialità, l’amministrazione ha introdotto agevolazioni e premialità economiche per chi deciderà di formare la propria famiglia nel borgo di Monterosso al Mare e per chi si renderà disponibile a dare in affitto la propria seconda casa a nuovi residenti, anziché affittarla stagionalmente.



In particolare, per i nuovi nuclei familiari che decideranno di trasferire la residenza a Monterosso e registreranno regolare contratto di affitto di una abitazione, sono stati previsti in bilancio l’istituzione di un fondo che consentirà l’esenzione al pagamento della Tari – che verrà assorbita dal Comune - e di un fondo appositamente creato per sostenere la famiglia nel pagamento dell’affitto mensile. Inoltre, per i proprietari di seconda casa che, invece di affittare stagionalmente, si rendano disponibili a locare annualmente al nuovo nucleo familiare residente, l’aliquota dell’Imu verrà azzerata.