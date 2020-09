Monsignor Corniglia e padre Canozzi, 110 anni di sacerdozio in due

Cinque Terre - Val di Vara - Suggestiva celebrazione martedì a Ceparana, dove, nella festa della Madonna delle Grazie, si ricordano le ordinazioni di due sacerdoti legati alla parrocchia: monsignor Ilvo Corniglia, abate di Santa Maria Assunta alla Spezia, e padre Enzo Canozzi, frate cappuccino a lungo missionario nella Repubblica del Centrafrica. “Don Ilvo”, come tutti lo chiamano, ricorda il traguardo dei sessant’anni di Messa, essendo stato ordinato il 10 luglio 1960 proprio nella natìa Ceparana. Padre Enzo, che a Ceparana ha vissuto da ragazzo, è stato ordinato mezzo secolo fa sempre a Ceparana, nel 1970, ed è stato sino al 2006 in Africa, dove, talora rischiando anche la vita, ha realizzato scuole e strutture missionarie. Alle 10.30 celebreranno insieme, come già avvenne dieci anni fa, la Messa di ringraziamento.