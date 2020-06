Monesteroli luogo del cuore e dei limoni

Cinque Terre - Val di Vara - Prosegue la mobilitazione per spingere la candidatura di Monesteroli a “Luogo del cuore” del Fai dove è ancora possibile votare il borgo dall'iconica scalinata fra i luoghi italiani da non dimenticare. Una “campagna” che vede in primis protagonisti anche i residenti come la ragazza che in questi giorni ha messo a disposizione di tutti i passanti i frutti del limone piantato dal suo bisnonno e che dunque ha caratterizzato – e continua a farlo – la storia della sua famiglia ma anche di uno dei luoghi più suggestivi non solo della nostra provincia.



