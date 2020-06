Monesteroli e colline spezzine, doppia proposta per le Giornate del Fai

Cinque Terre - Val di Vara - Si avvicina u'edizione speciale delle Giornate FAI, che assume un’inedita veste “all’aperto”, sabato 27 e domenica 28 giugno 2020 in oltre 200 luoghi in più di 150 località d’Italia, su prenotazione e nel rispetto delle norme di sicurezza. Prendere parte alle Giornate FAI è anche un modo per partecipare alla missione di cura e tutela del patrimonio culturale italiano della Fondazione, che negli oltre due mesi e mezzo di chiusura ha interrotto tutte le attività, dalle visite nei Beni ai cantieri di restauro, agli eventi nazionali. Ora il FAI è ripartito, per questo, oltre al contributo minimo – 3 euro per chi è già iscritto al FAI, 5 euro per i non iscritti - richiesto all’atto della prenotazione online, tutti i visitatori potranno iscriversi al FAI con le quote agevolate (riduzione di 10 euro) presso tutti i luoghi aperti e i Beni della Fondazione.



L’elenco dei luoghi visitabili durante le Giornate FAI all’aperto offre al pubblico una variegata selezione di monumenti “verdi” e tutti all’aperto, tra cui diversi “Luoghi del Cuore” del patrimonio naturale e paesaggistico (promossi dal censimento in corso), inclusi itinerari o passeggiate nel verde urbano, campestre o montano (anche in relazione al “Progetto Alpe” recentemente lanciato dal FAI per promuovere la conoscenza e la frequentazione dell’Italia interna sopra i 600 metri). E proprio ai “Luoghi del Cuore” la Delegazione FAI della Spezia, insieme al Gruppo FAI Giovani, ha deciso di dedicare le sue Giornate FAI all’aperto.



"Pertanto - spiegano dal Gruppo giovni - proponiamo per sabato 27 giugno una mattinata di camminate lungo la costa di Tramonti per guardare il borgo di Monesteroli, uno dei Luoghi del Cuore più votati nell’attuale classifica del censimento 2020, borgo unico al mondo che domina il mare azzurro, ai confini tra realtà e fantasia. Soltanto il canto della natura, del vento e delle onde rompe il silenzio in questo posto incantato, aggrappato alla roccia, sul filo del mare, all’interno del Parco Nazionale delle Cinque Terre. In questa occasione sarà possibile dare la propria firma per Monesteroli Luogo del Cuore FAI 2020".



Il punto di ritrovo e di partenza sarà presso la Chiesa degli Alpini sul Colle del Telegrafo (vicino alla Palestra nel Verde). Una volta effettuata la registrazione presso il banco FAI, ogni gruppo con partenze scaglionate ogni 20 minuti, accompagnato ciascuno da volontari del CAI partirà alla volta di Monesteroli, fermandosi lungo il percorso per ammirare e conoscere meglio (grazie alla presenza di volontari FAI e del Comitato per Monesteroli) il menhir del diavolo (un grande masso a cui sono legate molte leggende), la fontana di Nozzano, e arriverà infine all’imbocco della scalinata grande che domina Monesteroli. È da questa splendida terrazza panoramica che i partecipanti potranno ammirare il borgo, ascoltarne la storia e poi fare ritorno alla Chiesa degli Alpini. Dato il periodo estivo di grande caldo e l’asprezza della scalinata la discesa al borgo non è prevista. Lungo il percorso sarà presente anche personale sanitario e delle forze dell’ordine, oltre ai volontari del CAI e del Comitato Per Monesteroli.



La caratteristiche del percorso sono:



· Difficoltà E (escursionistica) secondo la scala CAI



· Tempo di percorrenza A/R, 2 ore e mezza



· Dislivello 250 metri



· Necessario abbigliamento e scarpe da trekking



· logo_colPortarsi abbondante scorta di acqua e cappellino



· Orario prima partenza: 8.30



· Gruppi da 12



· Partenze ogni 20 minuti



· Orario ultima partenza: 11.30





Per la giornata di domenica 28 giugno invece a proposta è l’itinerario “Sulle colline della Spezia: Riccò del Golfo e Ponzò”



Il percorso, accessibile a tutti, comprenderà la visita al primo insediamento della "Madonna della Neve" per poi dispiegarsi verso il "quartiere" sei/settecentesco, interessante esempio di strada commerciale tipicamente ligure, caratterizzata dai ricchi portali scultorei in arenaria, e si arriverà alla Chiesa Parrocchiale di Santa Croce, ultimata - secondo l'impianto attuale - attorno al 1640. Si rende forte il tratto identitario dell'arenaria, magistralmente lavorata, estratta nelle antiche cave di Casella ed esportata fino alla zona di Pontremoli, Sarzana, Sestri Levante. La seconda fase del percorso prevede la salita al piccolo borgo di Ponzò per l'antica strada/scalinata comunale, attraverso vigneti e terreni in gran parte (purtroppo) non più coltivati ma che donano una piacevole frescura. Arrivati a Ponzò, a piedi, la visita continua all’antico centro e al suggestivo oratorio di San Bartolomeo, risalente al 1200, anch’esso in gara come "Luogo del Cuore 2020". Per chi non vorrà fare il percorso a piedi esiste la possibilità di raggiungere in auto da Riccò il secondo centro medievale e parcheggiare proprio poco distanti dal "luogo del cuore".



· Luogo di Partenza: Parco Comunale di Riccò (accanto al Comune)



· Percorso: insediamento della Madonna della Neve, "quartiere" sei/settecentesco, Chiesa Parrocchiale di Santa Croce. Salita a piedi attraverso il verde ombreggiato fino a Ponzò (o in alternativa con auto), visita del borgo antico e dell'oratorio di San Bartolomeo.



· Orario Prima Partenza: 15:30



· Gruppi da 12



· Partenze ogni 15 minuti



· Orario ultima partenza: 19:00



· Tempo stimato A/R: 2 ore per ogni gruppo



· Partecipanti: accessibile a tutti



· Abbigliamento per chi andrà a piedi: scarpe da ginnastica





PRENOTAZIONE ONLINE OBBLIGATORIA



entro e non oltre Venerdì 26 giugno alle ore 15 sul sito



WWW.GIORNATEFAI.IT



- fino a esaurimento posti -



Per partecipare alle Giornate FAI all’aperto sarà richiesto un contributo per il FAI.



Tutti i fondi raccolti saranno destinati alle attività istituzionali della Fondazione.



La raccolta contributi avverrà prima dell’evento all’atto di prenotazione con la richiesta di un contributo per il FAI minimo (tramite carta di credito e paypal), per iscritti FAI a partire da 3€, per non iscritti a partire da 5€.